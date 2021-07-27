Установлена личность мужчины, подорвавшего себя гранатой в поселке Бадамдар (обновлено)

27 июля, 17:30
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Установлена личность мужчины, подорвавшего себя гранатой в Баку.

Это житель города Мингячевир Мусеиб Алескеров, передает Репорт.

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В Баку разыскиваемый подорвал себя гранатой.

Инцидент произошел на территории «Машин базары» в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы, передает АПА.

При задержании мужчина привел в действие гранату и взорвал себя. В ходе инцидента также пострадали три сотрудника полиции.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

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Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет

27 июля, 18:15
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Ученые из Высшей технической школы Цюриха рассказали, что на Земле ускоряется рост температур, что приведет к тому, что в ближайшие десять лет будут наблюдаться рекордные периоды аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — отметил участник исследования Эрик Фишер.

По результатам исследования, ученые обнаружили, что периоды аномально жаркой температуры могут быть связаны с выбросом парниковых газов. Чем выше показатели выбросов газов, тем чаще могут случаться периоды жары.

Также эксперты подчеркнули, что планета за десятилетие прогревается на 0,18C°, это гораздо быстрее, чем наблюдалось в предыдущие 40 лет.

По мнению ученых, на сегодняшний день необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако, принимаемые меры могут оказаться недостаточными на фоне того, как быстро парниковые газы меняют климат Земли, добавили специалисты.