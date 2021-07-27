Спикер: Зангезурский коридор станет новым коридором из Пакистана в Турцию

«Зангезурский коридор станет новым коридором из братского Пакистана в Турцию и Азербайджан», заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшейся сегодня в Милли Меджлисе первой трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, сообщает АПА.

С.Гафарова отметила важность проведения встреч в трехстороннем формате:

«Эта платформа послужит более тесному объединению наших стран. В рамках трехсторонней встречи будет принята Бакинская декларация. В декларации будет отмечена важность ведения межпарламентского диалога, расширения сотрудничества, принятия совместных шагов в международных организациях, обеспечения парламентской поддержки в решении международных вопросов. Считаю важной поддержку в вопросе предоставления Азербайджану карт заминированных территорий».