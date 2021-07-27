Спикер: Зангезурский коридор станет новым коридором из Пакистана в Турцию

27 июля, 15:44
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«Зангезурский коридор станет новым коридором из братского Пакистана в Турцию и Азербайджан», заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшейся сегодня в Милли Меджлисе первой трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, сообщает АПА.

С.Гафарова отметила важность проведения встреч в трехстороннем формате:

«Эта платформа послужит более тесному объединению наших стран. В рамках трехсторонней встречи будет принята Бакинская декларация. В декларации будет отмечена важность ведения межпарламентского диалога, расширения сотрудничества, принятия совместных шагов в международных организациях, обеспечения парламентской поддержки в решении международных вопросов. Считаю важной поддержку в вопросе предоставления Азербайджану карт заминированных территорий».

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Губернатор штата Оклахома планирует посетить Зангилан

27 июля, 16:15
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Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт планирует посетить освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район, чтобы ознакомиться с проектами «зеленой энергии» и «умное село».

Об этом говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.