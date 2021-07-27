Задержаны должностные лица, бравшие взятки у участников Отечественной войны

Задержаны должностные лица, получавшие взятки от участников Отечественной войны.

Как сообщается на сайте СГБ, на основании полученных данных были проведены комплексные следственные мероприятия по факту получения некоторыми должностными лицами взяток за выплату установленных государством материальных пособий военнослужащим — участникам Отечественной войны.

Установлено, что заведующий отделением Главного клинического госпиталя ВС Эйвазов Вусал Горхмаз оглу и сотрудник госпиталя Агаев Гусейн Ильхам оглу требовали взятку за установление степени ранений в ходе Отечественной войны, за которые государство выплачивает единовременное социальное пособие.

В результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий Вюсал Эйвазов и Гусейн Агаев были задержаны. Эйвазов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки должностным лицом ), 32.5, 311.3.2 (участие в повторном получении взятки) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.