В Азербайджане возросло число заболевших COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 468 новых случаев инфицирования коронавирусом, 123 человека вылечились и были выписаны домой, двое умерших, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 468 новых случаев инфицирования коронавирусом, 123 человека вылечились и были выписаны домой, двое умерших, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.
Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт планирует посетить освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район, чтобы ознакомиться с проектами «зеленой энергии» и «умное село».
Об этом говорится в информации на сайте президента Азербайджана.
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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.