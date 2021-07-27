В Азербайджане возросло число заболевших COVID-19

27 июля, 15:04
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В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 468 новых случаев инфицирования коронавирусом, 123 человека вылечились и были выписаны домой, двое умерших, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

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Губернатор штата Оклахома планирует посетить Зангилан

27 июля, 16:15
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Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт планирует посетить освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район, чтобы ознакомиться с проектами «зеленой энергии» и «умное село».

Об этом говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.