Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле

27 июля в результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джабраильского района в связи с поисками неразорвавшихся боеприпасов, получил травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Джабраильского района проводится расследование.