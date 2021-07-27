Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джабраиле

27 июля, 14:58
57

27 июля в результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джабраильского района в связи с поисками неразорвавшихся боеприпасов, получил травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Джабраильского района проводится расследование.

﻿

Губернатор штата Оклахома планирует посетить Зангилан

27 июля, 16:15
433

Губернатор американского штата Оклахома Джон Кевин Ститт планирует посетить освобожденный от армянской оккупации Зангиланский район, чтобы ознакомиться с проектами «зеленой энергии» и «умное село».

Об этом говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

***
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.