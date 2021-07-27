Бакинский школьник поступил сразу в 6 престижных университетов

27 июля, 14:05
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Бакинский школьник, завоевавший золотую медаль на международной олимпиаде по биологии, принят сразу в 6 престижных высших учебных заведений Азербайджана и Турции, передает «Репорт».

Выпускник средней школы № 102 Ранал Гурбанов получил возможность продолжить образование в Азербайджанском медицинском университете, турецком Университете Аджибадем, Стамбульском университете Джеррахпаша, Университете Коч, Университете Бахчешехир и Эскишехирский университете Османгази.

В связи с поступлением на годичные курсы в США Р. Гурбанов временно приостановил свое обучение в Стамбульском университете Джеррахпаша.

Отметим, что Р. Гурбанов был удостоен золотой медали на 32-й Международной олимпиаде по биологии, проходившей в Португалии с 18 по 23 июля 2021 года, став лучшим среди 296 учеников из 76 стран. Кроме того, в 2020 году он был удостоен серебряной медали на 31-й Международной олимпиаде IBO Challenge 2020.

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Иранская разведка заявила о задержании группы агентов «Моссада»

27 июля, 16:14
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Спецслужбы Ирана задержали группу вооруженных агентов службы внешней разведки Израиля «Моссад» на западной границе страны, передает агентство Fars со ссылкой на главу контрразведывательного отдела министерства информации ИРИ.

«На погранпункте на западе страны задержаны агенты службы внешней разведки сионистского режима «Моссад» с тяжелым грузом оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что обнаружены пистолеты, гранаты, ружья, дробовики и боеприпасы.