SOCAR: В связи с ветром даны поручения по усилению мер безопасности

В связи с изменением погодных условий нефтегазодобывающим управлениям SOCAR, работающим на море, даны поручения по усилению мер безопасности.

Об этом сказал заместитель начальника управления по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, работы на открытых площадках приостановлены, организовано дежурство.

Напомним, ранее Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сделало предупреждение в связи с погодными условиями в акватории Каспийского моря. Как сообщили в агентстве, с вечера 27 по 29 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, временами до 28-33 м/с, в открытом море до 35 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-4 метра, по мере усиление ветра – 5 -7 метров.