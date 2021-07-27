SOCAR: В связи с ветром даны поручения по усилению мер безопасности

27 июля, 11:45
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В связи с изменением погодных условий нефтегазодобывающим управлениям SOCAR, работающим на море, даны поручения по усилению мер безопасности.

Об этом сказал заместитель начальника управления по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, работы на открытых площадках приостановлены, организовано дежурство.

Напомним, ранее Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сделало предупреждение в связи с погодными условиями в акватории Каспийского моря. Как сообщили в агентстве, с вечера 27 по 29 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с, временами до 28-33 м/с, в открытом море до 35 м/с. Прогнозируется, что высота волн достигнет 2-4 метра, по мере усиление ветра – 5 -7 метров.

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США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном

27 июля, 11:59
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о введении новых ограничений на полеты над территорией Афганистана для американских авиакомпаний, передает «Газета.ру».

Полеты, выполняемые на высоте менее 26 тыс. футов (около 8 км), запрещены в районе полетной информации Кабула, в который входит почти вся территория Афганистана, за исключением рейсов в столичный международный аэропорт имени Хамида Карзая.

«Операторам полетов США на территории и в воздушном пространстве Афганистана напоминают, что повстанческая деятельность и военные операции.. продолжаются в стране. Гражданские самолеты, летевшие на малых высотах, были повреждены», — говорится в сообщении.

Предупреждение вводится в связи с рисками, вызванными «экстремистской или военной деятельностью». Новый запрет введен после усиления боевых действий между талибами (организация запрещена в России) и афганскими правительственными силами, поскольку войска США продолжают выводить из страны.

Ограничения не распространяются на военные операции США.