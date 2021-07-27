Уголовное дело арестованного сотрудника Минкультуры направлено в суд

27 июля, 10:43
418

Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Закира Султанова.

Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение, пишет Report.

Уголовное дело передано в производство судьи Зейнала Агаева.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглы и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглы допускали многочисленные противозаконные действия, наносящие серьезный урон правам граждан, интересам государства и общества, преднамеренно использовали должностные полномочия во вред служебным интересам.

Во время осмотра, проведенного Службой госбезопасности на основании постановления суда 8 мая 2020 года, по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова найдены и изъяты различные записи, относительно размеров денежных средств, принятых должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования выявлены основательные подозрения в регулярном присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение необходимых работ по защите, реставрации, реконструкции и охране исторических памятников и культурных образцов, являющихся многовековым наследием и достоянием азербайджанского народа.

По продолжающемуся уголовному делу расследуются полученные сведения, относительно предоставленных в угоду материальных интересов разрешений с использованием должностных полномочий на проведение работ по реконструкции в зданиях особого архитектурного стиля, считающихся культурным наследием.

В результате расследования появились основательные подозрения в ежемесячном присвоении Рафиком Байрамовым через посредничество руководителей региональных управлений Министерства культуры средств от зарплат учителей музыкальных школ, действующих в районах, официально начисленных за дополнительные учебные часы, а также других средств различными незаконными путями.

Получены сведения о регулярном обналичивании и присвоении Рафиком Байрамовым лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры части государственных средств, выделяемых на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и других культурных объектов на территории республики.

Уголовное дело Рафига Байрамова выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

﻿

В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики

27 июля, 12:10
40

В Шамкирском районе задержана 65-летняя женщина, выращивающая наркотики во дворе.

По данным Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, у жительницы села Байрамлы Севиль Алиевой, 1956 года рождения, во дворе частного дома были обнаружены и изъяты растения каннабиса.

Şəmkir RPŞ Zəyəm Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış zamanı oradan 60 ədəd ümumi çəkisi 38 kq 300 qram olan narkotik çətənə aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını cari ilin may ayında satış məqsədi ilə əkdiyini etiraf edib.

В ходе проверки местности сотрудниками Заямского отделения полиции были обнаружены и конфискованы 60 единиц каннабиса весом 38 кг и 300 граммов. В ходе допроса задержанная призналась, что посадила наркотики на продаж в мае этого года.

Изъятые вещественные доказательства переданы на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.