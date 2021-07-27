Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ветром

27 июля, 10:00
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Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с ветреными погодными условиями.

В связи с прогнозом о сильном ветре, поступившем в Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует участникам движения быть предельно осторожными и внимательными для сохранения жизни и здоровья, предотвращения различных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, а также во избежание повреждения транспортных средств.

«Водители должны выбирать ограничение скорости в соответствии с метеорологическими условиями, а также не останавливать автомобили средств около мест, где ведутся строительные работы, деревьев, больших рекламных щитов, в том числе других предметов, которые могут быть опрокинуты или сломаны в результате воздействия ветра», — говорится в информации.

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Аршак Карапетян вылетел в Москву для встречи с Шойгу

27 июля, 12:05
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Первый замминистра обороны Армении Аршак Карапетян сегодня утром вылетел в Москву, пишет издание 168․am.

По данным издания, в ходе визита Карапетян встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.

26 июля Минобороны России сообщило, что Карапетян и Шойгу провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы региональной безопасности, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, Карапетян был назначен первым замглавы оборонного ведомства Армении 20 июля решением и. о. премьер-министра Никола Пашиняна.

До этого он был снят с должности замглавы ГШ. Фактически теперь он будет исполнять обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля.