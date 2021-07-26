Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Cогласно данным Национальной гидрометеорологической службы, с 27 по 29 июля на территории страны ожидается изменение погодных условий, будет дуть сильный ветер, сообщается на сайте МЧС.

В связи с этим МЧС просит людей быть внимательными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«Учитывая, что в летний сезон люди едут на пляжи, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в море опасно.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров, возникающих при сильном ветре, осложняется», — говорится в информации министерства.