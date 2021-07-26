Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп вместе с председателем Национального Собрания Пакистана Асадом Кайсером и парламентской делегацией прибыли в Баку из Стамбула, сообщает агентство «Анадолу».

Целью визита является участие во встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, которая пройдет в Баку в трехстороннем формате.

На встрече председателей парламентов 27 июля также состоится церемония подписания Бакинской Декларации.

Перед заседанием председатели парламента будут приняты президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. М.Шентоп посетит в Баку могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею Шехидов и мемориал в честь турецких воинов-шехидов.

28 июля председатель ВНСТР встретится также с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Сообщается, что М.Шентоп проведет встречу с турецкими бизнесменами и представителями НПО, после посещения Шуши и Физули 29 июля вернется в Турцию.

Minval.az