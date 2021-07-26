В Азербайджане выявлено еще 272 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 80 человек вылечились, 3 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 272 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 80 человек вылечились, 3 человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/07/26 16:42
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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