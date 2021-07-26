«В настоящее время мы не обсуждаем возможность восстановления работы общественного транспорта по выходным дням».

Об этом заявил помощник президента — заведующий отделом Администрации президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что привито недостаточное количество граждан в стране: «По субботам и воскресеньям не работает общественный транспорт, что замедляет скорость распространения коронавируса. Благодаря этому нам удается контролировать рост заражений».

Minval.az