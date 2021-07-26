

Над небом Карабаха после продолжительного затишья вновь передаются радиопозывные сигналы национальных навигационных систем. Первыми данные сигналы приняли самолеты Национального перевозчика Азербайджана (AZAL).

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Теперь все воздушные суда, пролетающие над освобожденными территориями, могут получать позывные сигналы от наземной навигационной системы VOR/DME, установленной в Международном аэропорту в Физули.

Данные радиопозывные сигналы прошли регистрацию и утверждены со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).

Minval.az