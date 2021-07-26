«В последние дни наблюдается резкий рост новых случаев заражений коронавирусной инфекций», заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, в нерабочие дни число случаев заражений падает: «В конце июня число заражений было ниже одного процента. Это был хороший показатель. Но в последние дни число положительных результатов возросло до 5%. Заражаемость высока среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет. Больше всего случаев заражения по-прежнему регистрируется в Баку».

Minval.az