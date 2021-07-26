Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

C 1 сентября 2021 года не менее 80 процентов сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий (независимо от того, работают они по трудовым или гражданским договорам) обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября — вторую дозу вакцины либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

— все медицинские и фармацевтические предприятия независимо от формы собственности;

— все научные и образовательные учреждения независимо от формы собственности;

— предприятия, работающие в сферах бизнеса и услуг, указанных в приложении к настоящему постановлению;

-все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях, должны иметь паспорт COVID-19;

— лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в следующих местах, только если у них есть паспорт COVID-19:

— в учреждениях общественного питания;

— в гостиницах;

— в крупных торговых центрах.

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