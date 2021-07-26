Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку пока не получил ответа из Армении на предложения о подписании мирного договора и начале процесса делимитации государственной границы.

«Азербайджан выступил с некоторыми предложениями. Это и решение открытого приграничного вопроса с Арменией посредством начала обсуждений по делимитации границы. Кроме этого, это предложение, которое неоднократно озвучивал президент Азербайджана – готовность Баку подписать мирный договор с Арменией. К сожалению, пока мы не получили реакции от Армении на наши предложения», — сказал Байрамов в понедельник на совместном брифинге с главой МИД Сербии, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в Баку считают, что такая позиция Еревана вредит миру и прогрессу в регионе, а также самой Армении.

«Ничего не надо нового придумывать. Есть простая формула – это соблюдение фундаментальных норм международного права. Азербайджан придерживается именно такой позиции», — добавил Байрамов.

Minval.az