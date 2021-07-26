Во время пандемии дружественный Азербайджан оказал гуманитарную помощь Сербии, сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.

«Сербия никогда не забудет поддержку Азербайджана, оказанную ей в тяжелые дни. Это наглядный пример искренней дружбы», — сказал Селакович.

По его словам, между Сербией и Азербайджаном существует сотрудничество высокого уровня, в налаживании которого важную роль сыграли личные отношения глав двух государств.

Minval.az