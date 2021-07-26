Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдала разрешения шести авиакомпаниям на осуществление авиарейсов из различных городов России в Азербайджан.

Росавиация по итогам заседания 23 июля приняла решение о предоставлении допуска на рейсы в Азербайджан авиакомпаниям «Ижавиа», «Red Wings», «Ижавиа», «ИрАэро», «ЮВТ Аэро», Норд Стар, пишет Интерфакс.

Решением Росавиации, авиакомпания «Норд Стар» получила допуск к выполнению рейса Жуковский-Баку с частотой 7 раз в неделю, а также рейсов из аэропорта Жуковский в Гянджу, Нахчыван, Ленкорань и Габалу с частотой 3 раза в неделю каждый.

Авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на выполнение рейса Москва-Нахчыван с частотой 2 раза в неделю.

Кроме того, авиакомпания «Ижавиа» получила допуск на выполнение рейса Краснодар–Баку ( 2 раза в неделю), «Red Wings» — Казань- Баку (2 раза в неделю) и Пермь-Баку (2 раза в неделю), «ЮВТ Аэро» — Казань-Баку (3 раза в неделю).

При этом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Minval.az