Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы МЭПР выступило с предупреждением об ожидаемом ухудшении погодных условий.

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 27 и 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, временами пройдут дожди. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с прошлыми днями.

Вечером 27 июля в районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов республики, ожидаются изменения погодных условий, местами возможны грозы, ливни.

Есть вероятность выпадения града, в связи с ожидаемыми интенсивными дождями на некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сход селевых потоков.

Будет дуть западный, северо-западный ветер.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до 29 июля.

Minval.az