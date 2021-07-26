Плавающий под флагом Мальты танкер Aral, капитаном которого является азербайджанец Рафиг Эфендиев, 22 июля спас 32 сирийских мигрантов.

Как рассказал Report сам Эфендиев, спасательная операция прошла в 70 милях к юго-востоку от острова Крит.

«22 июля в Средиземном море наблюдался сильный шторм (7-8 баллов). В 13:40 по бакинскому времени мне позвонили с радио «Олимпия». Я вышел на связь с морским спасательным центром. Они сообщили нам, что в 18 милях к северо-западу от нас лодка подала сигнал бедствия, и нам срочно нужно отправиться в этот район. Я сразу же приказал изменить курс. Примерно за 2 часа мы добрались до лодки, подавшей сигнал бедствия. Греческий флаг висел на пиратской лодке под названием «Рахван», и несмотря на утверждения о том, что лодка принадлежала Турции, это было не так.

В основном, на яхте были сирийские беженцы, а также двое граждан Ирана и один — Палестины.

Люди, которых мы спасли, сами не знали, сколько их было в лодке. Кто-то утверждал, что 45, а кто-то — 48 человек. Я сообщил в спасательный центр, что было 45 человек, мы спасли 32. По словам мигрантов, 6 человек спас какой-то вертолет. 1 человек был спасен немецким танкером и доставлен греческим вертолетом на остров Крит.

После спасения 32 человек, мы еще час проводили поисково-спасательную операцию, в ходе которой обнаружили два женских тела. Затем я изменил курс в сторону порта Иерапетра на острове Крит. 23 июля в 03:00 мы благополучно доставили мигрантов на остров», — рассказал капитан.

Эфендиев отметил, что беженцев накормили, а раненым оказали первую медицинскую помощь: «Примерно через 3 часа, то есть в 06:00 утра, береговая служба безопасности острова Крит забрала мигрантов. Среди спасенных нами были одна женщина и одна 5-летняя девочка, а остальные мужчины».

Minval.az