Эльдар Аллахъяр оглу Гулиев награжден орденом «Шараф».

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.

Э. Гулиев награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Minval.az