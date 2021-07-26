Эльдар Аллахъяр оглу Гулиев награжден орденом «Шараф».
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.
Э. Гулиев награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Эльдар Аллахъяр оглу Гулиев награжден орденом «Шараф».
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.
Э. Гулиев награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Дата: 2021/07/26 10:09
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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