Делегация правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции во главе с заместителем председателя ПСР Нуманом Куртулмушем посетила могилы Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, были возложены цветы.

Члены делегации почтили память шехидов на Аллее шехидов, затем посетили мемориал в честь турецких шехидов, сообщает АПА.

Отметим, находящаяся в Азербайджане делегация ПСР проведет встречи с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой, зампредседателем партии «Ени Азербайджан» Тахиром Будаговым, вице-премьером Али Ахмедовым.

В рамках четырехдневного визита делегацию ПСР примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В последний день визита, 28 июля турецкая делегация примет в Гяндже участие в конференции на тему «Приверженность национальным духовным ценностям и новые возможности для сотрудничества». Затем состоится совместная пресс-конференция.

Minval.az