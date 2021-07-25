Группа ученых, работающих в университетах Великобритании и США, нашла доказательства связи между коронавирусом и нарушениями работы мозга. Об этом пишет «Форбс» со ссылкой на The Lancet.

В сотрудничестве с Би-би-си ученые протестировали более 80 000 человек. Участники прошли девять видов тестов, используемых для оценки различных аспектов сознания человека, его способности планировать и рассуждать, а также его памяти, внимания и способности анализировать эмоции. В итоге ученые зафиксировали когнитивные нарушения, которые, по их мнению, нельзя объяснить разницей респондентов в возрасте и образовании или другими демографическими и социально-экономическими факторами.

Нарушения оказались наиболее заметными в случае таких функций мозга как рассуждение, решение задач и планирование, указали ученые. Эти результаты соответствуют описанию так называемого долгого коронавируса, в случае которого люди часто сталкиваются с «туманом в голове», а также проблемами с концентрацией и выбором подходящих слов, отмечается в исследовании.

Наиболее сильно нарушения оказались выражены среди тех, кто из-за COVID-19 находился на ИВЛ. В меньшей степени они проявились среди тех, кого госпитализировали, но к аппарату не подключали. Среди тех, кто болел, оставаясь дома, показатель оказался близок к зафиксированному у госпитализированных, но не находившихся на ИВЛ.

Ученые отметили растущее число исследований о «долгом коронавирусе». Однако они указывают, что во многих из этих работ мало информации о том, связан ли COVID-19 с объективно изученными когнитивными нарушениями. В то время как в новом исследовании проанализирован большой объем данных, который охватывает широкий круг жителей Великобритании, подчеркивается в докладе.