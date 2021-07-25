Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграет на восьмом этапе Шахматного Тура чемпионов, стартующего 31 июля.

В турнире «Chessable Masters»также примут участие Уэсли Со, Хикару Накамура, Абхиманью Мишра (все — США), Алиреза Фирузджа (Франция), Ле Куаг Льем (Вьетнам), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Давид Гуижарро, Эдуардо Иттуризага (оба — Испания), Баскаран Адхибан, Хампи Конеру (оба — Индия), Ю Венчжунь (Китай) и Арьян Тари (Норвегия). Имена еще трех игроков, которые выступят в Туре, будут известны позже. Шахрияр выступит в ранге рейтинг-фаворита, уточняет «Азериспорт».

Следует отметить, что победитель «Chessable Masters» получит путевки в финальный турнир серии, куда уже отобрался азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Minval.az