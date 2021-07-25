На основании запроса Управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на посту директора ЖСК «Konstra» Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотреблял своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершив мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам.

В связи с этим Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре предъявило ему обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования.

В апреле 2021 года было установлено, что Д.Расулов находится в Туле (Россия).

25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя Министерства внутренних дел Д.Расулов был доставлен в нашу страну.

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