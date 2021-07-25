Азербайджанский солдат погиб в результате нападения, совершенного Арменией в Кяльбаджаре. Мы самым решительным образом осуждаем это нападение. Армения продолжает агрессивную политику.

Это угроза миру в регионе. Этой агрессивной политикой Армения поставит себя в более трудное положение.

Наш президент обратил внимание на важность сотрудничества со странами региона. По его словам, если Армения откажется от агрессии, она должна быть включена в это сотрудничество. Армении не следует упускать эту историческую возможность.

Армения должна понимать послания нашего президента и президента Азербайджана господина Алиева. В противном случае возникнут новые проблемы. Армении не позволят поставить под угрозу мир в регионе.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Minval.az