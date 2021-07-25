В январе — июне 2021 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 226 тонн медикаментов на сумму восемь миллионов долларов, что на 10,5 процента, или 27 тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Национального статистического управления Грузии.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента — до 248,8 миллиона долларов.

Minval.az