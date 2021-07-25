Комиссары не позволили азербайджанскому велогонщику Эльчину Асадову завершить шоссейную гонку в рамках Олимпийских игр в Токио из-за коронавирусных ограничений. Как говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Азербайджана, об этом заявил сам Асадов.

В ходе шоссейной гонки в рамках Олимпийских игр в Токио азербайджанский велогонщик сошел с дистанции после того, как одолел 145 километров. Как отметил Асадов, причиной досрочного завершения гонки стали судороги в ноге, а также решение комиссаров, снявших его с гонки из-за коронавирусных ограничений.

«На протяжении длительного времени я был в восьмерке лидеров, но периодически в ноге у меня стали появляться судороги. Не знаю, из-за чего они возникали, возможно из-за жаркой погоды. Хотя я не раз выступал в жаркую погоду, к примеру, в Марокко в 45-градусную жару стал призером. К тому же в этом году на тренировках проехал в общей сложности 17 тысяч километров. В результате на 26-м километре меня настигла основная группа, а после 140-го километра отстал от основного пелотона», — рассказывает Асадов.

Заметим, что согласно регламенту гонки, велосипедисты, отставшие от основного пелотона на 20-30 минут (в разных гонках этот временной промежуток разный), снимаются с дистанции. Еще одной причиной досрочного завершения гонки Асадовым стал тот факт, что когда его схватила судорога, он остановился и к нему подошли посторонние люди. Это запрещается из-за коронавирусных ограничений, введенных на Олимпийских играх в Токио. В результате комиссары приняли решение снять велогонщика с соревнований.

Асадов, в ходе подготовки к Олимпиаде похудевший на семь килограммов, выразил надежду, что в дальнейших соревнованиях он сможет достойно представлять Азербайджан на международной арене.

Minval.az