За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 149 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четверо человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 340443 случая заражения коронавирусом, из этого числа 332056 человек благополучно прошли лечение, 5006 пациентов клиник скончались.

Лечение 3381 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 3975081 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9684 — за минувшие сутки.

Minval.az