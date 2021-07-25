

Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к временно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства в связи с продлением особого карантинного режима в Азербайджане.

Об этом сообщили в пресс-службе ГМС.

Согласно сообщению, в ГМС напомнили о том, что постановлением Кабинета министров от 22 июля 2021 года срок действия особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 1 сентября 2021 года.

Отмечается, что в этот период деятельность службы будет осуществляться в соответствии с действующими правилами (https: //www.migration.gov.az/en/news_detail/14374).

В период карантина колл-центр ГМС (012) 919 будет работать по выходным (7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 августа) с ограниченным числом сотрудников.

Помимо этого в эти даты обращения можно будет отправить через онлайн-гид на сайте организации, а также через мобильное приложение MigAz.

ГМС напоминает, что пребывание в стране иностранцев, срок временного пребывания которых (срок визы или 90 дней) продлен на 60 дней (тех, кто платит госпошлину), считается законным без дополнительного заявления и уплаты госпошлины до отмены ограничений на передвижение на государственной границе.

Minval.az