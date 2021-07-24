На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку, на склоне горы произошел пожар.

При пожаре сгорела сухая трава, кустарник, передает АПА.

К тушению привлечены пожарные расчеты МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.

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