На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку, на склоне горы произошел пожар.
При пожаре сгорела сухая трава, кустарник, передает АПА.
К тушению привлечены пожарные расчеты МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.
На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку, на склоне горы произошел пожар.
При пожаре сгорела сухая трава, кустарник, передает АПА.
К тушению привлечены пожарные расчеты МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.
Дата: 2021/07/25 0:31
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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