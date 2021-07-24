«Мы знаем о распространенном в социальных сетях недовольстве тестовыми заданиями, представленными кандидатам на экзаменах по приему на работу учителей на 2021-2022 учебный год».

Об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook, передает АПА.

Министр сказал, что с учетом этого экспертной комиссией будет проведен сравнительный научно-статистический анализ тестовых заданий: «По результатам исследований в течение следующих трех дней будут приняты и обнародованы соответствующие решения».

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