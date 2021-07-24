Сегодня в Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились.
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За последние сутки от COVID-19 никто не умер.
Сегодня в Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились.
Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За последние сутки от COVID-19 никто не умер.
Дата: 2021/07/24 20:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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