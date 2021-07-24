Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередные операции по привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивацией наркотических средств, онлайн-сбытом их через социальные сети.

В результате операций, проведенных сотрудниками регионального отдела Главного управления, в Лянкяране были задержаны ранее судимые Эмиль Ибрагимов, Джейхун Алиев, Тофик Рагимов и Бахтияр Наджафов, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При них были обнаружены 107 гр героина, гашиш, метамфетамин и электронные весы. В своих показаниях задержанные признались, что занимались незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудники Главного управления также задержали в Насиминском районе Баку Фатали Гасанли, занимавшегося сбытом наркотических средств и психотропных веществ через социальные сети. При обыске у него было обнаружено 27 гр кокаина, метамфетамин, а также 476 запрещенных к продаже таблеток экстази и метадона. Кроме того, сотрудники полиции изъяли у Ф.Гасанли две пластиковые карты.

В ходе другой операции в Насиминском районе Баку сотрудники Главного управления задержали ранее судимого Айдына Гулиева, занимающегося незаконным оборотом наркотиков. У него были обнаружены и изъяты 14 гр героина.

В результате операции, проведенной в Хатаинском районе были задержаны занимающиеся незаконным сбытом наркотиков Сабир Рустамов и Ниджат Рзаев. У С.Рустамова были обнаружены 42 гр наркотиков, в том числе наркотические вещества с химическим содержанием — бонсай, кокаин, метамфетамин, 28 таблеток экстази и используемая при онлайн-сбыте наркотиков пластиковая карта. У Ниджата Рзаева при себе и в управляемом им транспортном средстве было обнаружено около 8 гр героина и метамфетамин.

В Насиминском и Наримановском районах Баку за сбыт наркотиков задержаны Анар Герайзаде и Тахир Ширинов. У Анара Герайзаде и в его квартире были обнаружены и переданы следствию 616 гр героина, метамфетамин, электронные весы, а у Т.Ширинова – 540 гр тех же наркотических средств и психотропных веществ и электронные весы.

В Ясамальском и Абшеронском районах у наркоторговцев Али Абдуллаева и Айдына Джавадова изъяты соответственно 105 и 15 гр героина и метамфетамина.

В Сабунчинском районе во время обыска во дворе дома ранее судимого Эдуарда Гусейнова были обнаружены 54 куста конопли общим весом 11 кг и 4 кг высушенной марихуаны. Э.Гусейнов сообщил, что культивировал наркосодержащие растения с целью дальнейшего сбыта.

В ходе последних операций сотрудники Главного управления изъяли из незаконного оборота около 6 кг наркотических средств и психотропных веществ, 495 таблеток наркотического содержания и 11 кг культивируемых кустов конопли.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, все перечисленные лица привлечены к следствию. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Minval.az