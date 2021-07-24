В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Приморском национальном парке, расположенном на территории Сабаильского района Баку, 1 человек бросился в море с целью самоубийства.

Как сообщает АПА со ссылкой на министерство, немедленно прибывшие на место происшествия спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС вытащили из воды и передали по назначению тело Мамедовой Нигяр Шамо гызы (2001 г.р.).

Minval.az