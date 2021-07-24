Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович совершит визит в Азербайджан, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Визит состоится 26 июля.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович совершит визит в Азербайджан, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Визит состоится 26 июля.
Дата: 2021/07/24 14:52
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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