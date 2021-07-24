Госслужба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана реализует проект под названием «Научно-археологические раскопки в Кешикчидаг и летняя школа».

Как сообщает западное бюро Report, с участием сотрудников Института археологии и этнографии НАНА в расположенном на территории заповедника участке под названием Сарыйохушское ущелье в двух курганах проводятся археологические раскопки.

Завотделом по охране культурного наследия Госслужбы Руслан Энверли и другие сотрудники ознакомились с реализацией проекта.

Заведующий отделом по связям с общественностью Института археологии и этнографии НАНА, археолог Парвиз Гасымов сообщил, что исследованы два из многочисленных курганов, расположенных на данной территории.

Во время предварительных исследований в погребальной камере были обнаружены несколько черных полированных кувшинов с узорами, бронзовый меч, наконечники из обсидиана и кремния, бронзовые аксессуары для одежды и др., относящиеся к позднему бронзовому и раннему железному периоду и характерные для ходжалы-гедабекской археологической культуры.

Также в одном из курганов были обнаружены широко распространенная на Востоке цилиндрическая печать и алтарь с останками различных животных, предположительно принадлежавший человеку высокого социального статуса того периода.

В проекте, который начался с 15 июня, наряду с сотрудниками заповедника участвуют и добровольцы.

Активным участникам проекта вручены сертификаты Госслужбы.

Minval.az