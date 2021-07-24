В настоящее время на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской границы наблюдается стабильная ситуация, сообщает пресс-служба Минобороны.
Было отмечено, что оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.
В настоящее время на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской границы наблюдается стабильная ситуация, сообщает пресс-служба Минобороны.
Было отмечено, что оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.
Дата: 2021/07/24 11:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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