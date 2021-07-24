Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции провели проверки на соблюдение правил карантина при организации свадебных торжеств.

Как сообщили в МВД, во время проверок стало известно, что информация о проведенном в ресторане «Vüqar» свадебном торжестве не была введена на портале icaze.e-gov.az.

В связи с обнаруженным нарушением владелец объекта Азизага Велиев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4000 манатов. На организатора свадьбы жителя Гёчайского района Рахмана Гюлюева составлен протокол, он оштрафован на 200 манатов.

Также было выявлено, что на свадебных торжествах, организованных в частных домах Мухаммедали Сулейманова и Ильгара Магсудова, число гостей превышало разрешенное. В отношении этих лиц были составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 200 манатов.

Minval.az