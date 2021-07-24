Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 1,3% и составила $73,95 за баррель, пишет АПА.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на 1,3% и составила $73,95 за баррель, пишет АПА.
Дата: 2021/07/24 9:48
Раздел: Азербайджан, Экономика
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