Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 23 июля встретился с делегацией во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем.

Как говорится в сообщении Кабинета министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение работой по углублению сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-логистической, транзитной и многих других областях.

Была подчеркнута роль бизнесменов в развитии двусторонних экономических связей, отмечена важность поощрения дальнейших деловых контактов и подчеркнута в данном контексте значимость начала работы деловой миссии России в Азербайджане.

В ходе встречи были широко обсуждены перспективы расширения экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Россию.

Стороны также обменялись мнениями по созданию логистического коридора между двумя странами для бесперебойных взаимных поставок грузов по железной дороге.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» был оценен в качестве приоритета с точки зрения развития торговых отношений между двумя странами. Стороны выразили уверенность, что совершенствование транспортных услуг и процедур контроля послужит увеличению движения автотранспорта и грузов по коридору, а также сокращению сроков доставки грузов.

На встрече с презентациями выступили около 10 российских компаний, работающих в сферах транспорта, логистики, строительства, машиностроения, ИКТ, металлургии и горнодобывающей промышленности.

Minval.az