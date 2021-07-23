Греческий «Олимпиакос» на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Нефтчи» в Баку прибудет с большими потерями.

Помимо выбывших Юссефа эль-Араби и Янна М’Вилы, которые вне доступа из-за коронавируса, встречу пропустит и получивший прямую красную в первой встрече Мади Камара. Также неизвестно, сможет ли помочь пирейцам Андреас Бухалакис, который из-за травмы был заменен в первом тайме матча с «Нефтчи», отмечает «Азериспорт».

Неизвестна ситуация и с Сократисом Папастатопулос, который был помещен на карантин из-за того, что контактировал с эль-Араби. Если его предстоящий тест даст отрицательный результат, он сможет отправиться на ответную встречу. Наряду с ними, все еще свои травмы залечивают Константинос Фортунис и Тикиньо.

Матч «Нефтчи» – «Олимпиакос» состоится 28 июля на стадионе «Бакселл Арена» в Баку и начнется в 21:00.

Minval.az