В рамках работ по обнаружению боеприпасов и оружия, брошенных осенью прошлого года армянскими военнослужащими в ходе второй Карабахской войны, в Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Сообщается, что в рамках профилактических работ управлением полиции Физулинского района было обнаружено семь автоматов, один пулемет, один прибор «Фагот», 35 различных типов гранат, 30 различных типов снарядов и 4850 пуль и других боеприпасов различного калибра. Найденные боеприпасы были переданы в соответствующие органы.

Minval.az