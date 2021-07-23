Начато строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису.

Вдоль дороги ведутся крупномасштабные строительные работы, информирует АПА.

Протяженность автодороги, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 80.7 км.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».

Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

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