Генерал-майор Сеидов Кенан Алигусейн оглу освобожден от должности первого заместителя – начальника штаба Сил специального назначения.

Распоряжением президента Ильхама Алиева К.Сеидов назначен командиром 5-го Армейского корпуса.

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