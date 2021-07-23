За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 153 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 339645 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331782 человека благополучно прошли лечение, 6002 пациента клиник скончались.

Лечение 2861 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3954016 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10448 — за минувшие сутки.

Minval.az