Останки еще четырёх армянских военнослужащих были найдены на территории Физулинского района Азербайджана.
Напомним, что с 13 ноября 2020 по сей день в ходе поисковых работ обнаружены останки 1615 армянских солдат, передает «Кавбюро».
Останки еще четырёх армянских военнослужащих были найдены на территории Физулинского района Азербайджана.
Напомним, что с 13 ноября 2020 по сей день в ходе поисковых работ обнаружены останки 1615 армянских солдат, передает «Кавбюро».
Дата: 2021/07/23 17:22
Раздел: Азербайджан
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