

Останки еще четырёх армянских военнослужащих были найдены на территории Физулинского района Азербайджана.

Напомним, что с 13 ноября 2020 по сей день в ходе поисковых работ обнаружены останки 1615 армянских солдат, передает «Кавбюро».

Minval.az