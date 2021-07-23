Завершился судебный процесс по уголовному делу членов еще одного армянского террористического вооруженного формирования – Карапетяна Рафика Робертовича, Голяна Гургена Ховваннесовича, Тадевосяна Грайра Сережовича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Ергиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бехрекяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Хованесовича, Анбарданяна Велса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича, Григоряна Феликса Аршаковича.

На процессе под председательством судьи Азада Меджидова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

Решением суда каждый из обвиняемых приговорен к 6 годам лишения свободы.

Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В приговоре отмечено также, что после отбывания наказания обвиняемые должны быть выдворены за пределы Азербайджана.

Minval.az