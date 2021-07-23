Ведутся работы по проектированию железной дороги в направлении Шуши.

Об этом журналистам сказал глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, передает АПА.

По его словам, работы по проектированию ведутся турецкой компанией.

Minval.az